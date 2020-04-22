В новом инфекционном центре в Химках начали принимать пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Перепрофилирование лечебного корпуса больницы в инфекционный центр завершилось в Химках, в отделении начали принимать первых пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"В Химках завершилось перепрофилирование лечебного корпуса больницы под инфекционный центр. В новое инфекционное отделение уже начали поступать пациенты с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь корпуса превышает 9 тыс. кв. м. Инфекционный центр оснащен аппаратами ИВЛ, рентген-аппаратом, компьютерным томографом и флюорографом.

"Больница может одновременно принимать более 270 пациентов. Также корпус рассчитан на 14 коек блока реанимации, и в ближайшее мы увеличим его до 44 реанимационных коек. К каждой койке подведен кислород. Все врачи обеспечены средствами индивидуальной защиты", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.