В Подмосковье разрешили торговать семенами и рассадой при режиме повышенной готовности

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Торговля рассадой и семенами разрешена в Подмосковье в соответствии с указом губернатора Андрея Воробьева, несмотря на введенный в регионе режим повышенной готовности. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы региона.

"Учитывая начало посевного сезона, разрешается торговля семенами и рассадой", - говорится в сообщении.

В документе, размещенном 21 апреля на сайте подмосковного правительства, поясняется, что указ вступает в силу со дня опубликования.

В Подмосковье режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса введен с 13 марта, а 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Жители региона могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

Все непродовольственные магазины в столичном регионе закрыты с 28 марта, исключение составляют непродовольственные магазины с товарами первой необходимости. Также продолжают работать продовольственные магазины и аптеки, могут не закрываться салоны связи, зоомагазины и салоны оптики.