Подмосковные нотариальные конторы смогут работать во время режима повышенной готовности

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области разрешили нотариальным конторам продолжить работу во время режима повышенной готовности. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Нотариальные конторы исключены из списка организаций, чья работа должна быть приостановлена до 30 апреля", - говорится в сообщении.

В соответствующем документе, размещенном 21 апреля на сайте подмосковного правительства, поясняется, что указ вступает в силу со дня опубликования.

В Подмосковье режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса ввели с 13 марта. 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Он предписывает, в частности, соблюдение самоизоляции гражданами всех возрастов, а также приостановку работы большинства предприятий и организаций. Продолжающие работу компании должны перевести максимально возможное число сотрудников на удаленную работу, а также соблюдать целый ряд мер предосторожности.