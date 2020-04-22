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Подмосковные нотариальные конторы смогут работать во время режима повышенной готовности

Ранее сообщалось, что в регионе разрешили торговлю семенами и рассадой

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области разрешили нотариальным конторам продолжить работу во время режима повышенной готовности. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Нотариальные конторы исключены из списка организаций, чья работа должна быть приостановлена до 30 апреля", - говорится в сообщении.

В соответствующем документе, размещенном 21 апреля на сайте подмосковного правительства, поясняется, что указ вступает в силу со дня опубликования.

В Подмосковье режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса ввели с 13 марта. 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Он предписывает, в частности, соблюдение самоизоляции гражданами всех возрастов, а также приостановку работы большинства предприятий и организаций. Продолжающие работу компании должны перевести максимально возможное число сотрудников на удаленную работу, а также соблюдать целый ряд мер предосторожности.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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В Подмосковье разрешили торговать семенами и рассадой при режиме повышенной готовности
Также продолжают работать продовольственные магазины, аптеки, салоны связи, зоомагазины и салоны оптики
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