{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пассажиропоток в автобусах Подмосковья сократился на четверть за неделю

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья отметили, что в автобусах не было школьников и пассажиров старше 65 лет

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Количество пассажиров в автобусах Московской области за неделю сократилось на 24%. Всего по сравнению с началом марта пассажиропоток в общественном транспорте региона уменьшился на 82%, сообщила в среду пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Утром 22 апреля в автобусах Подмосковья общее число пассажиров сократилось на 82% по сравнению с началом марта текущего года. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели число пассажиров сократилось на 24%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в автобусах не было школьников и пассажиров старше 65 лет. По данным синистерства, количество пассажиров льготных категорий сократилось на 85% с начала марта.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков. Для оплаты проезда на общественном транспорте следует использовать транспортные карты "Стрелка", "Тройка", социальные карты, которые необходимо привязать к цифровому пропуску.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Подмосковье задержали подозреваемых в серии краж из частных домов
Сумма ущерба составила более 1,4 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС