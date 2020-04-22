Пассажиропоток в автобусах Подмосковья сократился на четверть за неделю

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Количество пассажиров в автобусах Московской области за неделю сократилось на 24%. Всего по сравнению с началом марта пассажиропоток в общественном транспорте региона уменьшился на 82%, сообщила в среду пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Утром 22 апреля в автобусах Подмосковья общее число пассажиров сократилось на 82% по сравнению с началом марта текущего года. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели число пассажиров сократилось на 24%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в автобусах не было школьников и пассажиров старше 65 лет. По данным синистерства, количество пассажиров льготных категорий сократилось на 85% с начала марта.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков. Для оплаты проезда на общественном транспорте следует использовать транспортные карты "Стрелка", "Тройка", социальные карты, которые необходимо привязать к цифровому пропуску.