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Пандемия коронавируса нового типа

На постах проверки цифровых пропусков в Подмосковье начали раздавать медицинские маски

Также маски можно получить у волонтеров на железнодорожных станциях, автобусных остановках, у супермаркетов и больниц

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски на постах проверки цифровых пропусков. Также получить маски можно у волонтеров на железнодорожных станциях и автобусных остановках, об этом сообщили в среду в областном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

"В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов. Кроме того, маски можно получить у волонтеров на железнодорожных станциях, автобусных остановках, у супермаркетов и больниц", - говорится в сообщении.

Как поясняется в материале, решение о введении такой меры было принято губернатором Московской области Андреем Воробьевым. К настоящему моменту в регионе заготовлено 250 тыс. наборов, в каждом из которых 2 медицинские маски. "Средства защиты уже могут получить жители Одинцово, Химок, Долгопрудного, Домодедово и Реутова. В ближайшее время маски начнут раздавать во всех муниципалитетах региона", - добавили в штабе.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков. Для оплаты проезда на общественном транспорте следует использовать транспортные карты "Стрелка", "Тройка", социальные карты, которые необходимо привязать к цифровому пропуску.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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