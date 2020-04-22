В Подмосковье около 15 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за ветра

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Почти 15 населенных пунктов в Подмосковье остались без электричества из-за обрыва проводов в результате сильного ветра. В настоящий момент в более десяти из них оно уже восстановлено, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что обрыв проводов произошел в более чем десяти населенных пунктах Подмосковья, включая Домодедово, Черноголовку, Коломну и Новое Ступино. "Количество населенных пунктов, где в результате сильного ветра и падения деревьев произошел обрыв проводов и нарушилось электроснабжение, увеличилось к вечеру почти до 15, в более десяти из них оно уже восстановлено", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника, ветер повалил почти 45 деревьев и рекламных щитов, которые повредили более десяти автомобилей. Информация о пострадавших не поступала.

В Москве ветер повалил около десяти деревьев, которые повредили несколько автомобилей. Никто не пострадал. В среду экстренное предупреждение о порывах ветра скоростью до 23 м/с распространил столичный главк МЧС.