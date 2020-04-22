Более 9 тыс. инфекционных коек появится в Подмосковье до конца апреля

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Количество инфекционных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией на территории Московской области увеличится до 9 тыс. до конца апреля. В настоящий момент в регионе подготовлено более 5,7 тыс. коек, об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"До конца апреля в Московской области будет введено 9 037 коек для пациентов с COVID-19, 118% от запланированного Минздравом РФ. Это коечный фонд всех форм собственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в регионе с учетом федеральных и частных учреждений подготовлено 5 763 коек, что составляет 75% от плана, 2 775 из них оснащены кислородом, 595 - ИВЛ.

"До конца недели вводятся еще четыре объекта: в Жуковском, Балашихе, Егорьевске, Звенигороде. В лечебных учреждениях области сейчас 2 323 млн масок, 34 тыс. одноразовых костюмов. До 30 апреля ожидается поступление еще 14 млн масок, до 5 мая - 330 тыс. костюмов", - добавили в пресс-службе.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Московской области зарегистрировано 6 590 случаев заражения.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.