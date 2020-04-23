Городской округ Рошаль войдет в состав подмосковной Шатуры

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон, предусматривающий объединение муниципальных образований Рошаль и Шатура. Вновь образованный муниципалитет будет именоваться городским округом Шатура, передает корреспондент ТАСС.
"Объединение указанных муниципальных образований (городских округов Рошаль и Шатура - прим. ТАСС) осуществляется по инициативе совета депутатов городского округа Шатура и с согласия населения каждого из вышеперечисленных муниципальных образований, выраженного советами указанных муниципальных образований. Преобразованные муниципальные образованные утрачивают статус самостоятельных муниципальных образований", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Отмечается, что вновь образованный муниципалитет наделяется статусом городского округа с наименованием "Городской округ Шатура Московской области".