Владельцы ТЦ в Подмосковье получат льготы при снижении арендной платы бизнесу

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в трех чтениях закон, предусматривающий введение налоговых льгот для владельцев торговых объектов, которые снизят арендную плату для своих клиентов на время действия режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

"Данный законопроект направлен на обеспечение мер поддержки бизнеса, пострадавшего в связи со снижением деловой активности. Законопроектом предлагается установить налоговую льготу торговым центрам, торговым объектам, объектам общественного питания и объектам бытового обслуживания на период снижения их деловой активности в текущий момент", - сказала во время заседания облдумы министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

По ее словам, платежи должны быть снижены не менее чем на 50% от изначально действующей арендной платы.

Как поясняется в справочном материале, льгота направлена на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от спада деловой активности в связи с новой коронавирусной инфекцией. Льгота устанавливается на период с 1 марта и до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 года, то есть не менее чем на четыре месяца.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции.