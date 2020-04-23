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Пандемия коронавируса нового типа
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Губернатор Подмосковья поручил увеличить число инфекционных коек в регионе до 11-12 тыс.

Число инфицированных коронавирусом в Московской области достигло 7 278

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Количество коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией планируют увеличить в Московской области до 11-12 тыс., об этом сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Мы активно вводим инфекционные койки, к концу месяца создадим их в Московской области порядка 8 тыс. Это без учета федеральных коек. К нашему большому сожалению, почти все они достаточно быстро заполняются. Мы приняли решение эту работу продолжить, чтобы федеральный норматив <...> увеличить. Я поставил задачу - развернуть порядка 11-12 тыс. коек", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В материале отмечается, что в регионе создан достаточный запас средств индивидуальной защиты для сотрудников медучреждений.

"Мы не должны подвергать риску врачей. За последние три дня была непростая ситуация с костюмами и респираторами - мы нашли возможность и приобрели порядка 20-30 тыс. единиц. Расход костюмов ежедневно растет, если раньше было необходимо 6-7 тыс., то сейчас - 17-18 тыс.", - добавил Воробьев.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число инфицированных коронавирусом в Московской области за сутки возросло на 688 и достигло 7 278.

В новость были внесены изменения (14:46 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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