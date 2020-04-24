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В военном медцентре в Одинцове завершили монтаж оборудования

Для работы в медцентре уже прибыли врачи и медсестры

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Медицинская техника и специализированное оборудование установлены в многофункциональном центре в городе Одинцове в Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Специалисты осуществили подключение и наладку рентген-оборудования, компьютерного томографа, аппарата УЗИ, оборудования анестезиологии и эндоскопии, а также аппаратов ИВЛ", - уточнили в военном ведомстве.

В медцентре уже установлены функциональные медицинские кровати, различная мебель, средства транспортировки пациентов. Завершены все чистовые отделочные работы и выполнено благоустройство территории военного госпиталя.

Как рассказали в Минобороны, для работы в медцентре уже прибыли врачи и медсестры, в том числе инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи и рентгенологи. Они прошли обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

"Строительство медцентра на 100 койкомест в Одинцове (одного из возводимых Минобороны России в 15 регионах страны), как и в Нижнем Новгороде завершено досрочно на одну неделю раньше запланированного срока", - отметили в военном ведомстве.

Военные специалисты продолжают возводить 14 многопрофильных медицинских центров в различных регионах России. Работы ведутся в три смены в круглосуточном режиме. Координация и контроль за строительством центров осуществляется в том числе через Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

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