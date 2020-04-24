Более 7,8 млн цифровых пропусков для передвижения на транспорте оформили в Подмосковье

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Жители Московской области оформили свыше 7,8 млн цифровых пропусков для передвижения на транспорте в период всеобщей самоизоляции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Количество QR-кодов, полученных на Едином портале Госуслуг: 815 820. Количество QR-кодов, полученных в мобильном приложении "Стопкоронавирус": 7 059 756", - сказали в пресс-службе.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.