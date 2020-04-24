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В Одинцове завершили строительство второго медцентра по борьбе с пандемией

В центре имеются 10 реанимационных коек, аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерный томограф, аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Второй из 16 многофункциональных медцентров Минобороны РФ построен в Одинцове. Об этом в пятницу на совещании по мерам борьбы с инфекцией министру обороны Сергею Шойгу доложил начальник Главного военно-медицинского управления военного ведомства Дмитрий Тришкин.

"Сегодня за 38 суток на базе филиала военного госпиталя имени Вишневского в Одинцове завершено строительство 2-го многофункционального медицинского центра на 100 коек общей площадью более 6500 квадратных метров", - сказал Тришкин, подчеркнув, что медцентр "к работе готов".

Тришкин отметил, что центр позволит оказывать на самом современном уровне специализированную медпомощь больным с различной инфекционной патологией. В центре имеются 10 реанимационных коек, аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерный томограф, аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации. Сформирован необходимый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

"Штат центра, включающий 131 должность, в том числе 27 врачей, укомплектован на 100%. Все врачи прошли дополнительную подготовку в Военно-медицинской академии", - подчеркнул Тришкин.

17 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о вводе в эксплуатацию первого медцентра Минобороны в Нижнем Новгороде.

Строительство аналогичных центров идет в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, а также в Ростове-на-Дону и Омске и должно завершиться до 30 апреля. Еще восемь центров будут построены до 15 мая. Работы ведутся в три смены в круглосуточном режиме. Координация и контроль за строительством центров осуществляется в том числе через Национальный центр управления обороной РФ.

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