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Пандемия коронавируса нового типа

Еще 27 человек с коронавирусом вылечились в Московской области

Всего в регионе вылечили 262 человека с таким диагнозом

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Число вылечившихся пациентов с коронавирусом в Московской области достигло 262, за сутки выздоровели еще 27 человек. Об этом сообщили в пятницу областном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

"Еще 27 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациенты были выписаны после получения отрицательного анализа на коронавирусную инфекцию. Всего в регионе врачи вылечили 262 человека с таким диагнозом.

В штабе добавили, что за последние сутки в регионе было выявлено 611 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 7 889 случаев инфицирования. Умерли 66 человек.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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