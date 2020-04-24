Посадка деревьев "в карантинном формате" пройдет в субботу в Подмосковье

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Посадка деревьев в рамках ежегодной акции "Роща ста слов" пройдет с соблюдением ограничительных мер в субботу в Подмосковье в поддержку нацпроекта "Экология". Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил организатор мероприятия, главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин.

"В этом году акция пройдет 25 апреля в заданном карантином сетевом формате: мы приглашаем лидеров общественного мнения и всех неравнодушных людей для восполнения недосказанного и предотвращения утраты самых важных социальных смыслов высадить по одному дереву в вашем городе в районе ста метров от вашего дома. В этом году "Роща ста слов" будет посвящена нацпроекту "Экология", остро нуждающемуся в нашей деятельной поддержке", - сказал Панарин.

Головная акция стартует в субботу в 11:00 на биостанции "Маринино" в Дмитровском районе Подмосковья. При этом каждый из участников будет сажать дерево вблизи своей зоны самоизоляции, не более ста метров от дома, одновременно транслируя посадку. Посадки деревьев проводят журнал "Экоград" и Всероссийское общество охраны природы при поддержке департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Акция "Посади рощу ста слов" впервые прошла в 2015 году в рамках московской городской программы "Миллион деревьев", стартовавшей в 2013 году. Всего, по словам руководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, в столице за последние десять лет было посажено более 6,5 млн деревьев.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. К 2024 году в стране станут чище вода и воздух, будут сохранены леса и редкие животные, заводы перейдут на самые безопасные технологии.