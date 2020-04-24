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Воробьев поручил проинформировать подмосковных медиков о доплатах и региональных надбавках

Также губернатор Подмосковья отметил, что необходимо уделить особое внимание созданию безопасных условий работы для медиков

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил мониторить укомплектованность больниц, находить возможность для перераспределения сотрудников из других учреждений, привлекать резервы из ВУЗов и медучилищ, а также контролировать своевременное поступление дополнительных выплат медикам. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора Московской области.

"Необходима полная ясность, какие доплаты будут у врачей, среднего, младшего персонала. Медики должны максимально получить и нашу региональную надбавку, и федеральную. Эта информация должна быть доведена до каждого медработника", - сказал Воробьев, чьи слова приводит пресс-служба.

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По словам губернатора, необходимо уделить особое внимание созданию безопасных условий работы для медиков. "Ключевое сегодня - это забота, внимание, помощь медикам. Каждый из глав должен быть максимально вовлечен во взаимодействие с главврачами. Медработники находятся на передовой, у них особый риск заражения, какие бы костюмы ни надевали", - сказал Воробьев.

По информации пресс-службы, в апреле будет приобретено еще по 300 тыс. костюмов и респираторов, а к 7 мая - 200 тыс. масок и перчаток. В Подмосковье создан запас по основным препаратам, рекомендованным Минздравом РФ для лечения коронавируса.

Воробьев также поручил следить за наличием масок у водителей и поблагодарил сотрудников ГИБДД и волонтеров за бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты. Губернатор подчеркнул, что в период майских праздников необходимо повышенное внимание за соблюдением режима самоизоляции.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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