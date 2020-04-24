Дополнительные 5 тыс. коек развернут в Подмосковье для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Подмосковья приняли решение о развертывании еще 5 тыс. коек в "легких" стационарах для лечения больных с подтвержденной коронавирусной инфекций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.
"У нас был план - создать 7,7 тыс. коек, но количество госпитализаций растет, и сейчас нужно действовать опережающими темпами. Наша задача - в следующую неделю развернуть 5 тыс. коек "легкого стационара", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Он добавил, что главы округов должны внимательно рассмотреть возможность размещения дополнительных коек на базе санатория, гостиницы или другого места для долечивания или прохождения болезни в легкой форме.
В Подмосковье перепрофилируются 19 больниц и три поликлиники. Открыто уже 12 стационаров, к концу недели введут еще четыре. Воробьев поручил до мая развернуть не менее 11 тыс. коек.
Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 7889 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 66 человек.