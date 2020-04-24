Дополнительные 5 тыс. коек развернут в Подмосковье для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Подмосковья приняли решение о развертывании еще 5 тыс. коек в "легких" стационарах для лечения больных с подтвержденной коронавирусной инфекций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.

"У нас был план - создать 7,7 тыс. коек, но количество госпитализаций растет, и сейчас нужно действовать опережающими темпами. Наша задача - в следующую неделю развернуть 5 тыс. коек "легкого стационара", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.