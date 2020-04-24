Более 100 человек стали призерами подмосковного конкурса открыток, посвященных Победе

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Организаторы подмосковного конкурса открыток "Помним!", посвященного Победе в Великой Отечественной войне, назвали имена 130 лучших авторов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального отделения "Единой России".

"Сегодня стали известны имена победителей областного конкурса открыток "Помним!", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, жюри отобрало 130 лучших авторов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что работы победителей будут взяты за основу "при создании поздравительных открыток, которые будут вручены жителям области". Кроме этого, авторы получат денежные призы.

Как сказал первый заместитель секретаря отделения партии Александр Коган, к акции присоединились 1 135 школ. "Большинство образовательных учреждений области поддержало нашу инициативу. Еще нас не может не радовать и то, что у конкурса открыток не было возрастных ограничений, свои работы нам направляли не только дети, подростки, но и люди старшего поколения. Это очередной раз доказывает, что в сердцах каждого из нас живет память о подвиге, который совершили советские солдаты", - сказал он.

Конкурс проходил в Подмосковье с 10 февраля по 27 марта. Организаторы получили в общей сложности более 5 тыс. работ.