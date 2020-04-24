Власти Подмосковья направят дополнительно 2,2 млрд рублей на выплаты медикам

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство Московской области планирует дополнительно направить на выплаты медицинским специалистам, работающим с пациентами с коронавирусом нового типа, порядка 2,2 млрд рублей, об этом в пятницу сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Сейчас в Подмосковье активно готовим койки, открываем новые инфекционные больницы. Но, конечно, уделяем внимание и главным героям последних недель: медикам. Мы приняли решение выделить дополнительно из областного бюджета 2,2 млрд рублей на доплату всем специалистам, работающим с больными COVID-19", - написал он на своей странице в Instagram.

Воробьев добавил, что всего власти Подмосковья направят на выплаты медицинским сотрудникам около 3 млрд рублей. "Конечно, никакие деньги не стоят того риска, с которым столкнутся все эти люди при работе с инфицированными. Но мы прекрасно понимаем, что без специалистов не сможем победить в этой войне. Мы рассчитываем на вашу помощь и готовы сделать все, чтобы создать самые лучшие условия для работы", - отметил Воробьев.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 7 889 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.