В Подмосковье спасатели обезвредили боеприпас времен войны

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Спасатели обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны, обнаруженный недалеко от деревни Тараканово в подмосковном Солнечногорске. Об этом ТАСС в пятницу сообщил начальник поисково-спасательного отряда МО "Мособлпожспас" Сергей Яшин.

По его словам, 45 миллиметровый артиллерийский снаряд находился в стволе многолетнего дерева в лесу недалеко от деревни Тараканово. Сотрудники полиции оцепили место опасной находки.

"Работники дежурной смены поисково-спасательного отряда № 29 обеспечили взаимодействие взрывотехников поисково-спасательного отряда № 22 ГКУ МО "Мособлпожспас" с представителями администрации, службами оперативного реагирования округа: полицией, скорой помощью, дорожно-патрульной службой. Боеприпас был обезврежен согласно инструкции", - сказал Яшин.