Минтраспорта Подмосковья подготовило продуктовые наборы для ветеранов

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья подготовили для ветеранов продуктовые наборы, которые доставят им домой. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Мы подготовили продуктовые наборы для наших ветеранов и сотрудников на пенсии. Многие из них живут одни. Но сейчас им необходимо оставаться дома", - говорится в сообщении.