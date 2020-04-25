Минтраспорта Подмосковья подготовило продуктовые наборы для ветеранов

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья подготовили для ветеранов продуктовые наборы, которые доставят им домой. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Мы подготовили продуктовые наборы для наших ветеранов и сотрудников на пенсии. Многие из них живут одни. Но сейчас им необходимо оставаться дома", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в набор входят продукты первой необходимости: макароны, гречка, рис, чай, кофе, печенье, медицинские маски. Продукты доставят ветеранам и сотрудникам министерства на пенсии домой.
"Берегите себя и своих близких. Не забывайте о пожилых людях", - добавляется в материале.
Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.
Подмосковье занимает второе место среди регионов России по количеству заразившихся коронавирусом. По последним данным, в области подтверждены 7 889 случаев заражения, 235 человек выздоровели, 66 умерли.