Число выездов скорой помощи в Подмосковье выросло из-за коронавируса до 510 тыс.

Московская областная станция скорой медицинской помощи является одной из крупнейших на территории РФ и включает в себя 53 подстанции и 80 постов. На данный момент ежедневно на выездах задействовано более 500 бригад скорой медицинской помощи и около 450 бригад неотложной медицинской помощи.

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Сотрудники скорой помощи в Подмосковье совершили более 510 тыс. выездов в первом квартале 2020 года, что на 60 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. Это обусловлено тем, что в регионе возросла нагрузка на систему здравоохранения из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области в субботу.

"В Подмосковье продолжается рост числа выявлений новой коронавирусной инфекции, из-за этого возросла нагрузка на всю систему здравоохранения Московской области. Исключением не стала и скорая помощь. Так, если количество вызовов за 1 квартал 2019 года составляло более 450 тыс., а за 1 квартал 2020 года более 510 тыс., то только за первую половину апреля мы отработали уже более 150 тыс.", - говорится в сообщении.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой все бригады скорой медицинской помощи имеют дополнительные средства индивидуальной защиты - медицинские маски, защитные очки, специальные защитные костюмы, бахилы, перчатки, антисептические и дезинфицирующие средства.

Сообщений о нехватке средств индивидуальной защиты у выездных бригад от медицинского персонала к руководству Московской областной станции скорой медицинской помощи не поступало. На всех подстанциях ведется строгий учет запаса медикаментов, расходных материалов и средств индивидуальной защиты. На текущий момент дефицита по данным категориям нет.

"Для снижения нагрузки на выездные бригады усилена работа службы неотложной медицинской помощи при поликлиниках. Количество вызовов, переданных на неотложную помощь за прошедшую неделю, возросло на 300%. В ближайшее время Минздрав Московской области поставит в медицинские организации для выездных бригад неотложной помощи более 200 новых автомобилей", - добавляется в материале.