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Пандемия коронавируса нового типа

Воробьев призвал жителей Подмосковья соблюдать режим самоизоляции на майские праздники

Глава региона отметил, что если режим всеобщей самоизоляции в области продлится еще 10 дней, это даст значительные результаты в борьбе с инфекцией

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона на майских праздниках продолжать соблюдать режим самоизоляции, а также помнить о социальной дистанции и использовать средства защиты, чтобы не допустить распространение коронавируса. Об этом он сказал в интервью программе "Неделя в городе" на канале "Россия-1".

"Все ужесточения сделаны, наверное, каждая семья, каждый человек понимает, чем рискует. Надеюсь, каждый будут соблюдать те правила социальной дистанции, изоляции, защитных средств, чтобы не допустить распространения заразы", - сказал губернатор.

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Он отметил, что если режим всеобщей самоизоляции в Московской области продлится еще 10 дней, это даст значительные результаты в борьбе с инфекцией. "Если продлится еще изоляция 10 дней, мы увидим значительное облегчение", - сказал Воробьев.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения. Подмосковье занимает второе место среди регионов России по количеству заразившихся коронавирусом, в области подтверждены 8 494 случая заражения, умерли 69 человек, выздоровели и выписались 272. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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