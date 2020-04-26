Воробьев призвал жителей Подмосковья соблюдать режим самоизоляции на майские праздники

"Все ужесточения сделаны, наверное, каждая семья, каждый человек понимает, чем рискует. Надеюсь, каждый будут соблюдать те правила социальной дистанции, изоляции, защитных средств, чтобы не допустить распространения заразы", - сказал губернатор.

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона на майских праздниках продолжать соблюдать режим самоизоляции, а также помнить о социальной дистанции и использовать средства защиты, чтобы не допустить распространение коронавируса. Об этом он сказал в интервью программе "Неделя в городе" на канале "Россия-1" .

Он отметил, что если режим всеобщей самоизоляции в Московской области продлится еще 10 дней, это даст значительные результаты в борьбе с инфекцией. "Если продлится еще изоляция 10 дней, мы увидим значительное облегчение", - сказал Воробьев.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения. Подмосковье занимает второе место среди регионов России по количеству заразившихся коронавирусом, в области подтверждены 8 494 случая заражения, умерли 69 человек, выздоровели и выписались 272. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.