В Подмосковье планируют ежедневно раздавать около 40 тыс. медицинских масок

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Пешеходам и водителям в Подмосковье планируют ежедневно раздавать 40 тыс. медицинских масок для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
"В Московской области продолжат бесплатно раздавать медицинские маски жителям. Сотрудники ГИБДД будут обеспечивать ими водителей, а волонтеры - пешеходов. Ежедневно планируется раздавать порядка 20 тыс. наборов, в каждый из который входит две маски", - говорится в сообщении.
22 апреля областной штаб по профилактике коронавируса сообщил, что сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски на постах проверки цифровых пропусков, также получить эти средства защиты можно у волонтеров на железнодорожных станциях и автобусных остановках. Решение о введении такой меры было принято губернатором Московской области Андреем Воробьевым. По информации штаба, к тому моменту в регионе было заготовлено 250 тыс. наборов с двумя медицинскими масками.
Подмосковье занимает второе место среди регионов России по количеству заразившихся коронавирусом. РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.