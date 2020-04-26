В Подмосковье планируют ежедневно раздавать около 40 тыс. медицинских масок

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Пешеходам и водителям в Подмосковье планируют ежедневно раздавать 40 тыс. медицинских масок для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"В Московской области продолжат бесплатно раздавать медицинские маски жителям. Сотрудники ГИБДД будут обеспечивать ими водителей, а волонтеры - пешеходов. Ежедневно планируется раздавать порядка 20 тыс. наборов, в каждый из который входит две маски", - говорится в сообщении.