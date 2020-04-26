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Пандемия коронавируса нового типа
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В Подмосковье планируют ежедневно раздавать около 40 тыс. медицинских масок

Волонтеры раздадут наборы с двумя масками пешеходам, сотрудники ГИБДД - водителям

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Пешеходам и водителям в Подмосковье планируют ежедневно раздавать 40 тыс. медицинских масок для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"В Московской области продолжат бесплатно раздавать медицинские маски жителям. Сотрудники ГИБДД будут обеспечивать ими водителей, а волонтеры - пешеходов. Ежедневно планируется раздавать порядка 20 тыс. наборов, в каждый из который входит две маски", - говорится в сообщении.

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22 апреля областной штаб по профилактике коронавируса сообщил, что сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски на постах проверки цифровых пропусков, также получить эти средства защиты можно у волонтеров на железнодорожных станциях и автобусных остановках. Решение о введении такой меры было принято губернатором Московской области Андреем Воробьевым. По информации штаба, к тому моменту в регионе было заготовлено 250 тыс. наборов с двумя медицинскими масками. 

Подмосковье занимает второе место среди регионов России по количеству заразившихся коронавирусом. РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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