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Пандемия коронавируса нового типа
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Массовое нарушение режима самоизоляции произошло в жилом комплексе в Подмосковье

Нарушители разбежались после прибытия на место сотрудников полиции

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Массовое нарушение режима самоизоляции зафиксировано вечером в субботу в жилом комплексе "Бутово-парк" в Подмосковье, полиция проводит проверку. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером в "Бутово-парке" несколько человек нарушали режим самоизоляции. При виде полиции они разбежались", - сказал собеседник агентства.

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Другой источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что несколько десятков человек устроили во дворе дома вечеринку, включив музыку. Жильцы соседних домов вызвали полицию. 

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области ТАСС подтвердили факт инцидента. "25 апреля в УМВД по Ленинскому району поступило сообщение о нарушении режима тишины в деревне Дрожжино на Новом шоссе. Когда на место прибыли сотрудники полиции, нарушители разбежались. По данному факту проводится проверка", - уточнили в ведомстве. 

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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