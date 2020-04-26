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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье десять таксистов привлекли к ответственности за отсутствие медицинских масок

У всех проверенных пассажиров при этом были пропуска на перемещение на транспорте

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Десять водителей такси в Подмосковье по итогам проверок в субботу были привлечены к административной ответственности за отсутствие медицинских масок. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба областного Минтранса.

"Инспекторы управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Московской области проверили 25 апреля 182 автомобиля такси на соблюдение санитарных норм водителями, а также пассажиров на наличие QR-кода. В Домодедове и Красногорске выявлено десять водителей такси, которые ездили без масок. Водителей и таксопарки привлекли к административной ответственности согласно ст. 20.1.6 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

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При этом у всех проверенных пассажиров были пропуска на перемещение на транспорте, отметили в министерстве.

С 13 марта в Подмосковье действует режим повышенной готовности, а с 29-го - режим самоизоляции для всех жителей. С 15 апреля в Московской области для перемещения на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. В Подмосковье за сутки зафиксировано 576 новых заразившихся, их общее количество достигло 9 070 человек.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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