В Подмосковье десять таксистов привлекли к ответственности за отсутствие медицинских масок

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Десять водителей такси в Подмосковье по итогам проверок в субботу были привлечены к административной ответственности за отсутствие медицинских масок. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба областного Минтранса.

"Инспекторы управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Московской области проверили 25 апреля 182 автомобиля такси на соблюдение санитарных норм водителями, а также пассажиров на наличие QR-кода. В Домодедове и Красногорске выявлено десять водителей такси, которые ездили без масок. Водителей и таксопарки привлекли к административной ответственности согласно ст. 20.1.6 КоАП РФ", - говорится в сообщении.