В Подмосковье десять таксистов привлекли к ответственности за отсутствие медицинских масок

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Десять водителей такси в Подмосковье по итогам проверок в субботу были привлечены к административной ответственности за отсутствие медицинских масок. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба областного Минтранса.
"Инспекторы управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Московской области проверили 25 апреля 182 автомобиля такси на соблюдение санитарных норм водителями, а также пассажиров на наличие QR-кода. В Домодедове и Красногорске выявлено десять водителей такси, которые ездили без масок. Водителей и таксопарки привлекли к административной ответственности согласно ст. 20.1.6 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
При этом у всех проверенных пассажиров были пропуска на перемещение на транспорте, отметили в министерстве.
С 13 марта в Подмосковье действует режим повышенной готовности, а с 29-го - режим самоизоляции для всех жителей. С 15 апреля в Московской области для перемещения на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. В Подмосковье за сутки зафиксировано 576 новых заразившихся, их общее количество достигло 9 070 человек.