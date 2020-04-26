МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Число выздоровевших после коронавирусной инфекции в Московской области за сутки увеличилось на 14 и составило 286. Об этом сообщил в воскресенье подмосковный штаб по профилактике коронавируса.

"Еще 14 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию. Всего подмосковные врачи вылечили от коронавируса 286 человек", - говорится в сообщении.