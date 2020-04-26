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Пандемия коронавируса нового типа
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Еще 14 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса

Число выздоровевших пациентов в регионе достигло 286

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Число выздоровевших после коронавирусной инфекции в Московской области за сутки увеличилось на 14 и составило 286. Об этом сообщил в воскресенье подмосковный штаб по профилактике коронавируса.

"Еще 14 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию. Всего подмосковные врачи вылечили от коронавируса 286 человек", - говорится в сообщении.

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С 13 марта в Подмосковье действует режим повышенной готовности, а с 29 марта - режим самоизоляции для всех жителей. С 15 апреля в Московской области для перемещения на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. 

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. В Подмосковье за сутки зафиксировано 576 новых заразившихся, их общее количество достигло 9 070 человек.

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