В Подмосковье установили организатора вечеринки во дворе жилого комплекса

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Полиция установила организатора вечеринки в жилом комплексе "Бутово-парк" в Подмосковье, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

"Полицейские установили организатора мероприятия", - сказали в ведомстве, не уточнив, были ли применены в отношении него санкции.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что в "Бутово-парке" несколько десятков человек устроили во дворе дома вечеринку, включив музыку. Жильцы соседних домов вызвали полицию.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области ТАСС подтверждали факт инцидента. "25 апреля в УМВД по Ленинскому району поступило сообщение о нарушении режима тишины в деревне Дрожжино на Новом шоссе. Когда на место прибыли сотрудники полиции, нарушители разбежались. По данному факту проводится проверка", - сообщали в ведомстве.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.