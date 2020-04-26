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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье посадили "в карантинном формате" около тысячи деревьев

Участники акции сажали растения на расстоянии не более ста метров от своего дома

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Около тысячи деревьев посадили в Подмосковье в ходе "карантинной" акции "Роща ста слов" в поддержку нацпроекта "Экология". Об этом ТАСС сообщил организатор мероприятия, главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин.

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"В связи с известными ограничениями мы успешно опробовали карантинный сетевой формат - каждый участник посадил дерево в пределах ста метров от своего дома. В этом году "Роща ста слов" посвящена нацпроекту "Экология", остро нуждающемуся в нашей деятельной поддержке", - сказал Панарин.

Больше всего деревьев было посажено в выходные в Клину, Бронницах, на биостанции Маринино, Солнечногорске, Коломне и Барвихе. В Дмитрове дерево высадил заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов. Также свое приветствие участникам посадок направила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

"Мир сегодня стоит на паузе, но чтобы выросло взрослое дерево, должен пройти не один десяток лет. Мы с вами не имеем права терять ни дня - выходим и сажаем по дереву там, где у нас проходит самоизоляция. И когда потом вся эта пандемия пройдет, мы будем знать, что каждый внес свой вклад в чистый воздух, в то, что на наши деревья прилетали птицы, и в целом в экологию", - заявила Тимофеева в видеообращении.

При этом многие экологи, в том числе министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев предложили продолжить акцию в середине мая, когда в северных регионах сойдет снег.

Акция "Посади рощу ста слов" впервые прошла в 2015 году в рамках московской городской программы "Миллион деревьев", стартовавшей в 2013 году. Всего, по словам руководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, в столице за последние десять лет было посажено более 6,5 млн деревьев.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии.

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