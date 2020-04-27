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Пандемия коронавируса нового типа

Почти 10 млн цифровых пропусков оформили жители Подмосковья

Более 8,5 млн пропусков было оформлено с помощью мобильного приложения "Стопкоронавирус"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Жители Московской области оформили около 10 млн цифровых пропусков для передвижения на транспорте в период режима самоизоляции, более 8,5 млн пропусков было оформлено с помощью мобильного приложения "Стопкоронавирус". Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

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"Физические лица оформили 9 977 739 пропусков. Из них с помощью мобильного приложения "Стопкоронавирус" - 8 597 217. Через форму на сайте Госуслуг - 1 000 352", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с помощью СМС было оформлено свыше 380 тыс. пропусков.

Также в пресс-службе сообщили, что более 40 тыс. юридических лиц оформили цифровые пропуска для своих сотрудников. Всего в регионе более 1 млн юрлиц получили такой пропуск.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

В Подмосковье общее количество заразившихся коронавирусом достигло 9 708 человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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