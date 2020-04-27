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Пандемия коронавируса нового типа

Еще шесть подмосковных стационаров перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом

Работы будут проведены в течение 16 дней

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Еще шесть стационаров на территории Московской области перепрофилируют для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Работы будут проведены в течение 16 дней, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.

"С целью усиления противоэпидемических мер для предупреждения дальнейшего распространения заболевания среди жителей Московской области в ближайшие 16 дней для лечения пациентов с подозрением на COVID-19 будут перепрофилированы еще шесть подмосковных стационаров", - говорится в сообщении.

По данным министерства, к работам по перепрофилированию новых объектов приступили в Люберцах, Одинцове, Коломне, Электрогорске и Балашихе.

"В зданиях будет произведена перепланировка помещений, будет создан санпропускник с разделением на "грязную" и "чистую" зоны, будут смонтированы системы вентиляции и подачи медицинских газов, созданы изолированные палаты, проведена внутренняя отделка помещений. На всех объектах работы ведутся в режиме 24 часа с целью обеспечить в кратчайшие сроки необходимое количество мест", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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