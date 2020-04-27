Свыше 1,7 тыс. нарушений режима самоизоляции выявили в Подмосковье

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. нарушителей режима всеобщей самоизоляции выявили в Московской области с 15 апреля, среди них свыше 450 являются юридическими лицами. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Госадмтехнадзора Подмосковья.

"В результате рейдов выявлено 1 312 физических и 452 юридических лица, нарушивших режим самоизоляции и запрет на деятельность в режиме самоизоляции. Все нарушители будут привлечены к ответственности", - приводятся в сообщении слова начальника Госадмтехнадзора Олега Баженова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, рейды по выявлению нарушителей проводятся в регионе с 15 апреля. Отмечается, что наибольшее число нарушителей выявлено в Балашихе, Реутове, Химках, Одинцове и Солнечногорске. Кроме того, наибольшее количество нарушивших запрет на деятельность юридических лиц выявлено в Солнечногорске, Красногорске, и Реутове.

"Рейды по выявлению и пресечению нарушений режима самоизоляции проведены за неделю во всех крупных муниципальных образованиях Подмосковья. В ходе них экипажи сотрудников надзорных органов патрулировали общественные пространства, проверяли наличие у граждан официального разрешения на передвижение по городу, привлекались к ответственности и нарушившие запрет на деятельность объекты торговли и услуг", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.