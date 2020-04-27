{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Свыше 1,7 тыс. нарушений режима самоизоляции выявили в Подмосковье

Наибольшее число нарушителей выявили в Балашихе, Реутове, Химках, Одинцове и Солнечногорске

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. нарушителей режима всеобщей самоизоляции выявили в Московской области с 15 апреля, среди них свыше 450 являются юридическими лицами. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Госадмтехнадзора Подмосковья.

"В результате рейдов выявлено 1 312 физических и 452 юридических лица, нарушивших режим самоизоляции и запрет на деятельность в режиме самоизоляции. Все нарушители будут привлечены к ответственности", - приводятся в сообщении слова начальника Госадмтехнадзора Олега Баженова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, рейды по выявлению нарушителей проводятся в регионе с 15 апреля. Отмечается, что наибольшее число нарушителей выявлено в Балашихе, Реутове, Химках, Одинцове и Солнечногорске. Кроме того, наибольшее количество нарушивших запрет на деятельность юридических лиц выявлено в Солнечногорске, Красногорске, и Реутове.

"Рейды по выявлению и пресечению нарушений режима самоизоляции проведены за неделю во всех крупных муниципальных образованиях Подмосковья. В ходе них экипажи сотрудников надзорных органов патрулировали общественные пространства, проверяли наличие у граждан официального разрешения на передвижение по городу, привлекались к ответственности и нарушившие запрет на деятельность объекты торговли и услуг", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Подмосковья доставили из аэропорта до дома более 200 граждан за три дня
В перевозке пассажиров были задействованы свыше 40 автобусов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС