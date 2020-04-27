Власти Подмосковья доставили из аэропорта до дома более 200 граждан за три дня

"Правительство Подмосковья за три дня доставило до дома и обсерваторов из аэропорта Шереметьево свыше 200 граждан, вернувшихся из других стран", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Более 200 граждан России, прилетевших в аэропорт Шереметьево из других стран, доставили до дома и мест обсервации в течение последних трех дней. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Отмечается, что с 24 апреля в аэропорт Шереметьево прибыли четыре рейса из Ирака, Германии и Казахстана с гражданами РФ на бортах.

"Министерство транспорта Московской области встретило и доставило до дома более 50 жителей Москвы и свыше 60 жителей Московской области для соблюдения 14-дневного карантина. Также более 80 человек были доставлены в обсервации Подмосковья. Для 10 человек из ближайших регионов организована перевозка до дома", - пояснили в пресс-службе.

В перевозке пассажиров были задействованы свыше 40 автобусов. Транспортные средства проходят обязательную дезинфекцию и санитарную обработку до и после каждого рейса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.