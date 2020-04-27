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Более 350 тыс. автомобилей проверили на наличие цифровых пропусков в Подмосковье за неделю

Было выявлено 3,8 тыс. человек без пропусков

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Свыше 350 тыс. автомобилей проверили в Московской области на прошлой неделе на наличие пропусков, разрешающих передвижение на транспорте во время самоизоляции, у водителей и пассажиров, в понедельник сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

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"На прошлой неделе сотрудниками Госавтоинспекции проверено 351,3 тыс. транспортных средств, из них 3,8 тыс. были без пропусков", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области - руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Романа Каратаева.

Также в пресс-службе отметили, что за минувшую неделю сотрудниками полиции было составлено около 2 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции.

По данным управления, средний индекс самоизоляции в Подмосковье в период с 20 по 26 апреля составил 3,2 балла. Наиболее высокий индекс в этот период держался в Лобне - 3,7, Королеве - 3,6. Низкий индекс - 2,8 - был отмечен в Ногинске.

"В муниципалитетах с низким индексом самоизоляции будет продолжена активная работа с населением сотрудниками правоохранительных органов, представителями администрации, Административно-пассажирской инспекцией Московской области и инспекторами Госадмтехнадзора", - добавил Каратаев.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

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