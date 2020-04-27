Более 114 тыс. школьников сдадут выпускные экзамены в Подмосковье

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Выпускные экзамены в текущем году сдадут 114 тыс. школьников Московской области. Это на 6 тыс. учащихся больше, чем в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования региона.

"В этом году в Подмосковье выпускные экзамены будут сдавать свыше 114 тыс. учащихся, это почти на 6 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Единый государственный экзамен сдадут почти 36 тыс. выпускников одиннадцатых классов, а государственную итоговую аттестацию пройдут 78 тыс. девятиклассников", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что несмотря на действующий в регионе режим всеобщей самоизоляции, в Подмосковье продолжается активная работа по подготовке к выпускным испытаниям.

"Ситуация с новой коронавирусной инфекцией внесла свои коррективы в проведение выпускных экзаменов, но главное помнить, что ЕГЭ и ОГЭ обязательно будут. ГИА девятиклассники в этом году будут писать только по двум обязательным предметам - русский язык и математика. Сдача пройдет с 9 июня по 31 июля, точные даты определяются. ЕГЭ предварительно стартует 8 июня", - добавила министр.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.