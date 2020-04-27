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Пандемия коронавируса нового типа

Новое инфекционное отделение на 300 коек заработало в Одинцове

Кроме того, в новом отделении развернули 65 коек реанимации

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Перепрофилирование хирургического корпуса под инфекционное отделение на 300 коек завершилось в Одинцовской больнице в Подмосковье, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"В Одинцово завершилось перепрофилирование хирургического корпуса под инфекционное отделение. Новый центр рассчитан на 300 коек и принимает больных с коронавирусной инфекцией", - сказал собеседник агентства.

В министерстве отметили, что это уже второе инфекционное отделение в Одинцовской больнице. Ранее там расширили действующее инфекционное отделение - с 75 до 130 коек. Также в Одинцове заработал инфекционный военный центр для лечения больных.

"Мы в сжатые сроки выполнили необходимые работы. В новом инфекционном корпусе есть все необходимо для качественной диагностики и лечения пациентов - КТ, рентген-аппарат, аппараты искусственной вентиляции легких. Ко всем 300 койкам подведен кислород. Развернута реанимация на 65 коек. В новое отделение уже поступили первые пациенты", - процитировали в пресс-службе министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В Подмосковье, по данным федерального оперативного штаба, общее количество заразившихся коронавирусом составляет на данный момент 9 708 человек, из них 286 выздоровели, 71 человек умер. Регион находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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