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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье подготовят продуктовые наборы для медиков, заразившихся коронавирусом

Всего в регионе в течение недели планируют подготовить свыше 1,5 тыс. таких наборов

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Медицинские работники в Московской области, заразившиеся новой коронавирусной инфекцией, получат продуктовые наборы, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

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"Сегодня весь медицинский персонал рискует своим здоровьем и отдает все силы на передовой борьбы с коронавирусной угрозой. Мы все поддерживаем их, как можем. По поручению губернатора формируются продуктовые наборы специально для медработников, которые больны COVID-19 и находятся дома на самоизоляции. В течение недели будет подготовлено более 1,5 тыс. коробок", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Отмечается, что каждый продуктовый набор состоит из 20 позиций, среди которых овощи, колбаса, мука, растительное масло, консервы, сахар, макароны и крупы.

Первые 100 продуктовых наборов уже переданы в Богородский городской округ, Зарайск, Одинцово, Озеры и Талдом.

В Подмосковье, по данным федерального оперативного штаба, общее количество заразившихся коронавирусом составляет на данный момент 9 708 человек, из них 286 выздоровели, 71 человек умер. Регион находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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