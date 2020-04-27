В Подмосковье назначили врио глав двух городских округов

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Временное исполнение обязанностей главы городского округа Щелково возложено на ранее руководившего Котельниками Андрея Булгакова. Врио городского округа Котельники назначен Сергей Жигалкин, об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Главного управления территориальной политики Московской области.

"27 апреля 2020 года глава городского округа Щелково Горелов Сергей Викторович досрочно сложил полномочия по собственному желанию. К временному исполнению полномочий главы городского округа приступил первый заместитель главы администрации городского округа Щелково Булгаков Андрей Алексеевич, который ранее занимал должность главы городского округа Котельники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Котельниках временное исполнение полномочий главы городского округа с 27 апреля возложено на первого заместителя администрации округа Сергея Жигалкина.