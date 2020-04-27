Почти 1,4 тыс. борющихся с коронавирусом врачей разместили в отелях Подмосковья

"На передовой борьбы с коронавирусом - врачи и медсестры. Многие из них уже давно не были дома, некоторые живут в гостиницах и пансионатах, чтобы сохранить здоровье своих близких. Власти региона занимаются расселением медицинских работников: 1 388 сотрудников из 34 больниц уже переехали в ближайшие отели", - сообщили в пресс-службе.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Около 1,4 тыс. медработников из 34 клиник, в которых проходят лечение зараженные коронавирусом, разместили в отелях Подмосковья. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе губернатора Московской области.

Там также уточнили, что врачам предоставлен бесплатный проезд, питание, выделены средства на региональные доплаты, предоставлены маски, костюмы, и защитные очки. В парке "Патриот" и Крокус Сити Холле планируется открыть два больших госпиталя на 1,5 тыс. коек каждый, обеспеченные аппаратами ИВЛ.

"Вы, как никто другой, знаете, что впереди предстоит непростой период. Скорее всего, число заболевших будет расти. Последние несколько суток у нас порядка 600-650 заболевших каждый день. Но благодаря вашей работе 319 уже выздоровело. И здесь мы, конечно, рассчитываем на вашу дальнейшую помощь", - обратился к медицинским работникам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, чьи слова цитирует пресс-служба.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87147 случаев заражения, выздоровели 7346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.