Врач больницы в Дзержинском заразился коронавирусом

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Врач больницы в Дзержинском в Подмосковье Виктор Котляр заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в понедельник на странице в Instagram пресс-служба правительства Московской области.
"Анестезиолог-реаниматолог Виктор Анатольевич Котляр из Дзержинской городской больницы, спасая чужие жизни, поставил под удар свою. У него подтвержденный коронавирус и пневмония. Доктор призывает находиться дома, беречь себя и своих близких", - значится в публикации.
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Виктору Анатольевичу тяжело говорить даже эти 30 секунд - такая сильная отдышка. Но он записал своё послание, в надежде уберечь нас. Врач анестезиолог-реаниматолог Дзержинской городской больницы спасал других и заразился сам. У него коронавирус и пневмония, предстоит непростое лечение. Доктор Котляр просит каждого ограничить контакты, следить за своим самочувствием и беречь близких. #ПодмосковьеВМЕСТЕ #НашеПодмосковье #ВместеСправимся
Котляр в видеообращении, которое опубликовала пресс-служба, отметил, что коронавирус "цепляет и больных, и здоровых, и молодых, и старых". Врач попросил жителей Подмосковья быть внимательными к своему самочувствию и к тем, с кем они контактируют.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.