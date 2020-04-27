Врач больницы в Дзержинском заразился коронавирусом

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Врач больницы в Дзержинском в Подмосковье Виктор Котляр заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в понедельник на странице в Instagram пресс-служба правительства Московской области.

"Анестезиолог-реаниматолог Виктор Анатольевич Котляр из Дзержинской городской больницы, спасая чужие жизни, поставил под удар свою. У него подтвержденный коронавирус и пневмония. Доктор призывает находиться дома, беречь себя и своих близких", - значится в публикации.