Госпиталь в "Крокус Экспо" для зараженных коронавирусом могут развернуть за шесть дней

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Пять-шесть дней понадобится для того, чтобы развернуть в подмосковном торгово-выставочном комплексе "Крокус Экспо" госпиталь на 1,1 тыс. коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе "Крокус Групп".
"На данный момент идут переговоры с правительством Московской области о развертывании госпиталя на территории "Крокус Экспо" приблизительно на 1 100 мест. Такой госпиталь можно развернуть за 5-6 дней", - сказали в пресс-службе.
Ранее пресс-служба губернатора Подмосковья сообщила, что в парке "Патриот" и "Крокусе" планируется открыть два больших госпиталя, обеспеченных аппаратами ИВЛ.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.