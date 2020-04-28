В Подмосковье запустили телемедицинские консультации для беременных

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сервис онлайн-консультаций для беременных пациенток запустили в Московской области. Данная мера введена для безопасности будущих мам и их детей в условиях распространения коронавирусной инфекции нового типа, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Мы понимаем, в каком эмоциональном напряжении находятся наши беременные пациентки. Поэтому на время сложной эпидемиологической обстановки мы запустили сервис онлайн-консультаций. Будущим мамам на электронную почту направлены письма с предложением получить телемедицинскую консультацию врачей ведущих перинатальных центров Московской области. Специалист ответит на вопросы, оценит состояние, даст рекомендации, при необходимости пригласит на очную консультацию", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Она добавила, что в электронных письмах будет содержаться подробная инструкция о том, как воспользоваться новой услугой. Как пояснили в пресс-службе, проект медицинских консультаций в режиме онлайн реализуется Министерством здравоохранения Московской области при технологической поддержке портала госуслуг.

"Электронные письма с предложением пройти телемедицинскую консультацию врача-гинеколога получили уже более 5 тыс. беременных женщин. Всего приглашения получат порядка 36 тыс. будущих мам Московской области", - добавили в министерстве.

В Подмосковье, по данным федерального оперативного штаба, общее количество заразившихся коронавирусом составляет на данный момент 10 231 человек, из них 311 выздоровели, 74 человека умерли. Область находится на втором месте после Москвы среди регионов РФ по числу заразившихся.