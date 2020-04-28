В Подмосковье определили победителей торгов по проектированию рекультивации полигонов

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Торги на право разработки проектной документации по рекультивации девяти закрытых полигонов твердых коммунальных отходов и свалок, включенных в федеральную программу "Чистая страна", завершили в Московской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Завершены торги на право разработки проектной документации по рекультивации девяти закрытых полигонов и свалок Подмосковья, включенных в федеральную программу "Чистая страна". По результатам торгов в стадии заключения - контракты по полигону "Протвино" и свалке "Жерновка" в Серпухове, полигонам "Левобережный" (Химки), "Сафоново" (Раменский), свалкам "Заволенье" (Орехово-Зуево), "Ошенево" (Лотошино), "Семенково" (Серебряные Пруды), свалкам вблизи деревень Пуршево (Балашиха) и Поварово (Солнечногорск)", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида, которого цитирует пресс-служба, на данный момент в Подмосковье закрыты 28 из 39 мусорных полигонов.

"Все эти объекты создавались в прошлом веке и достаточно давно не принимают отходы. Тем не менее они продолжают оказывать негативное воздействие на окружающую среду, их необходимо рекультивировать. Минэкологии тщательно контролирует все этапы процесса от проведения торгов до реальных работ. Каждая проектная документация проходит экологическую экспертизу. Также будут создаваться рабочие группы с участием общественности для отслеживания качества работ", - добавил Бида.

Всего в 2019-2021 годы в Московской области планируется рекультивировать 15 закрытых мусорных полигонов. По данным властей, на эти цели потребуется порядка 20 млрд рублей. Рекультивация полигонов и несанкционированных свалок - одно из направлений нацпроекта "Экология".