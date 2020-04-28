В Подмосковье обезвредили мину времен Великой Отечественной войны

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Специалисты МЧС обезвредили мину времен Великой Отечественной войны, найденную местными жителями около деревни Заовражье под Солнечногорском. Об этом сообщили ТАСС в отделе организации работы СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас".

"27 апреля спасатели специального поисково-спасательного отряда № 22 (взрывотехнический) ГКУ МО "Мособлпожспас" обезвредили 82-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны", - сказали в ведомстве.

По словам начальника поисково-спасательного отряда Олега Совенкова, боеприпас находился в лесопосадке, в трех километрах от деревни Заовражье.