Дачникам на майских праздниках рекомендовали не контактировать с соседями

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор призвал жителей столичного региона, которые планируют провести майские праздники на даче, в связи с пандемией не расширять круг общения, контактируя с соседями или отдыхая в компании.

"По прибытии на место (дача) провести генеральную уборку помещений с дезинфектантами, избегать контактов/ общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдать социальное дистанцирование (1,5-2 м)", - сообщается во вторник на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Как отметили в службе, на даче нужно проводить уборку помещений с дезинфицирующими средствами, пользоваться антисептиками, в магазины выходить только при необходимости, используя медицинские маски и перчатки, а возвращаясь домой, мыть руки и обрабатывать антисептиком. При появлении симптомов инфекционного заболевания необходимо немедленно обратится за медицинской помощью.

В сообщении говорится, что в период майских праздников гражданам необходимо продолжить соблюдение режима самоизоляции и воздержаться от поездок в другие регионы, посещений мест массового скопления людей. А также не подвергать опасности родных и знакомых из групп риска - для того, чтобы их поздравить, рекомендовали использовать дистанционные средства связи. Если возникла необходимость выполнить ряд физических упражнений на открытом воздухе, следует выбирать открытые для посещений зеленые зоны и время, в которое возможно обеспечить дистанцию с людьми более 5 м.