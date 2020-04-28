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Пандемия коронавируса нового типа

Более 8 тыс. обращений от предпринимателей обработали в Подмосковье за месяц

Большая часть обращений поступила по горячей линии и в социальных сетях

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Свыше 8 тыс. обращений от предпринимателей, работающих на территории Московской области, поступило на горячую линию по поддержке бизнеса и в Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья со дня первого обращения президента РФ Владимира Путина в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства.

"С 25 марта - дня выступления Владимира Владимировича Путина с объявлением о нерабочей неделе - было обработано 8 131 обращение [от предпринимателей Подмосковья]", - сказал собеседник агентства.

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Он пояснил, что на горячей линии и в социальных сетях было обработано 6,5 тыс. вопросов от бизнеса, в офисы по поддержке предпринимателей обратились свыше 1 тыс. человек. В министерство поступило более 620 писем.

В пресс-службе пояснили, что для малого и среднего бизнеса предусмотрены отсрочки по кредитам и аренде. На шесть месяцев отложена уплата всех налогов, кроме НДС, для предприятий, работающих в наиболее пострадавших отраслях: авиа- и наземные перевозки, культура, спорт, развлечения, бытовые услуги, туризм, гостиничный бизнес, дополнительное образование. Кроме того, уменьшена ставка налога на имущество, направленная на поддержку арендаторов площадей в торговых центрах. В два раза снижены платежи в социальные фонды - с 30 до 15%. Также введен мораторий на любые проверки бизнеса.

В ведомстве напомнили, что в Подмосковье увеличен объем Фонда развития промышленности до 1,17 млрд рублей, что даст возможность предприятиям получить льготное кредитование, а портфель Фонда микрофинансирования малого и среднего бизнеса будет увеличен до 525 млн рублей. Дополнительные средства помогут предприятиям закупить сырье, оборудование, оплатить услуги. На 225 млн рублей увеличена капитализация Гарантийного фонда.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

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