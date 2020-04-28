{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свыше 150 машин скорой помощи планируют приобрести в Подмосковье до конца года

Сейчас в автопарке скорой медицинской помощи региона порядка 750 машин

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в 2020 году приобрести в автопарк скорой медицинской помощи свыше 150 автомобилей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Сейчас в автопарке скорой медицинской помощи Подмосковья порядка 750 машин, с 2014 года заменено более 600. В 2020-м за счет федерального и регионального бюджета будет приобретено более 150 автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник Минпромторг России передал Московской области 16 реанимобилей, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Сегодня благодаря федеральной программе подмосковная скорая помощь получает великолепно оснащенные автомобили", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Еще 25 пациентов с коронавирусом выздоровели в Подмосковье
Общее количество заразившихся коронавирусом в регионе превышает 10,2 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС