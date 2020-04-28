Свыше 150 машин скорой помощи планируют приобрести в Подмосковье до конца года

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в 2020 году приобрести в автопарк скорой медицинской помощи свыше 150 автомобилей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Сейчас в автопарке скорой медицинской помощи Подмосковья порядка 750 машин, с 2014 года заменено более 600. В 2020-м за счет федерального и регионального бюджета будет приобретено более 150 автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник Минпромторг России передал Московской области 16 реанимобилей, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Сегодня благодаря федеральной программе подмосковная скорая помощь получает великолепно оснащенные автомобили", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.