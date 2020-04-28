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Пандемия коронавируса нового типа

Еще 25 пациентов с коронавирусом выздоровели в Подмосковье

Общее количество заразившихся коронавирусом в регионе превышает 10,2 тыс. человек

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Еще 25 человек, которые проходили лечение от COVID-19 в Московской области, выздоровели. Общее количество вылечившихся в регионе достигло 344, сообщили во вторник в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"Еще 25 заболевших выздоровели в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в Московской области вылечились и выписались 344 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

В Подмосковье, по данным федерального оперативного штаба, общее количество заразившихся коронавирусом составляет на данный момент 10 231 человек, 74 пациента умерли. Регион находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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