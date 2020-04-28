Власти Подмосковья планируют направить на антикризисный план по экономике 24,5 млрд рублей

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области намерены направить на реализацию антикризисного плана по экономике из регионального бюджета порядка 24,5 млрд рублей, эти средства планируется предоставить пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции отраслям бизнеса. Об этом сообщила ТАСС во вторник министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

"Общие ресурсы бюджета Московской области на реализацию антикризисного плана по экономике - 24,5 млрд рублей", - сказала Егорова.

Она пояснила, что эти средства планируется направить на помощь и поддержку предпринимателей, которые пострадали от распространения коронавирусной инфекции нового типа.

"В рамках работы межведомственного штаба по повышению устойчивости развития экономики налажен мониторинг и контроль по взаимодействию бизнеса с банками. В банки поступило 730 заявок от предпринимателей Подмосковья на выдачу беспроцентного кредита на зарплату на сумму более 1,2 млрд рублей. Из них 303 заявки на сумму 549,7 млн рублей уже одобрены. Кроме того, в кредитные организации поступило более 4000 заявок на реструктуризацию кредитов на сумму 17,9 млрд рублей, одобрено 2116 заявок на сумму 8,5 млрд рублей", - добавила министр.