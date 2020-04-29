Власти Подмосковья обеспечили перевозку медиков от мест временного проживания к больницам

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья обеспечивает перевозку медицинского персонала от мест временного проживания до 30 больниц региона, сообщила в среду пресс-служба министерства.

"По поручению губернатора обеспечена перевозка врачей от мест временного проживания до мест работы. В транспортной работе задействован перевозчик Мострансавто. За 10 дней обеспечена перевозка свыше 4 тыс. медиков. В настоящий момент перевозка организована к 30 больницам региона", - приводятся в сообщении слова первого замглавы министерства Анны Кротовой.

Отмечается, что в настоящее время рейсы выполняются в 24 городских округах. В перевозке врачей задействовано более 170 автобусов "Мострансавто", которые ежедневно совершают около 420 рейсов. Автобусы перевозят медицинский персонал несколько раз в день - в зависимости от количества смен. По данным министерства, востребованность в таких перевозках высокая, поэтому транспортная работа будет увеличена.